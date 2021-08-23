2021/08/23 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إردوغان:تركيا لا تتحمل مسؤولية دول أخرى إزاء الافغان بيروت- كابول -اف ب- الزمان حمّلت طالبان الأحد الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى في مطار كابول حيث يحاول عشرات الأفغان مغادرة البلاد بأي ثمن بعد أسبوع على الهزة التي أحدثها في العالم استيلاء الحركة المتمردة على السلطة في أفغانستان.
إزاء هذا الوضع، سيعقد قادة مجموعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تحشد للسيطرة على آخر ولاية:السلام يعم البلاد والفوضى في المطار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إزاء هذا الوضع، سيعقد قادة مجموعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تحشد للسيطرة على آخر ولاية:السلام يعم البلاد والفوضى في المطار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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