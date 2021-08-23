2021/08/23 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان‭:‬تركيا‭ ‬لا‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬إزاء‭ ‬الافغان‭ ‬ بيروت‭- ‬كابول‭ -‬اف‭ ‬ب‭- ‬الزمان‭ ‬ حمّلت‭ ‬طالبان‭ ‬الأحد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬كابول‭ ‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬عشرات‭ ‬الأفغان‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬الهزة‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬استيلاء‭ ‬الحركة‭ ‬المتمردة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬ إزاء‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬سيعقد‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان‭ ‬تحشد‭ ‬للسيطرة على‭ ‬آخر‭ ‬ولاية‭:‬السلام‭ ‬يعم‭ ‬البلاد‭ ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان‭ ‬تحشد‭ ‬للسيطرة على‭ ‬آخر‭ ‬ولاية‭:‬السلام‭ ‬يعم‭ ‬البلاد‭ ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).