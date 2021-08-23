الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغاني .. في طريقهم إلى الولايات المتحدة

2021/08/23 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مساء اليوم الأحد، أن الكويت وافقت على عبور خمسة آلاف أفغاني سيتم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقالت الخارجية الكويتية في بيان ”إن هذه الموافقة تأتي استمرارا لدور الكويت الإنساني الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتقديراً للعلاقات الإستراتيجية بين الكويت وأمريكا، وتعزيزاً للتعاون القائم بينهما“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال الشهر الماضي، إن مسألة إعادة توطين مترجمين أفغان أثيرت في اجتماعات عقدها في الكويت.

ويخشى كثير من الأفغان الذين عملوا مع قوات حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ من انتقام حركة طالبان، التي سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول قبل أسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف في وقت سابق عمليات الإجلاء جوا من مطار كابول بأنها ”الأكبر والأكثر صعوبة في التاريخ“.

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