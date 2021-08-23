لتفادي ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء ..الزراعة تسمح بانتقال الابقار والاغنام بين المحافظات

2021/08/23 | 00:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، السماح بانتقال العجول والابقار والاغنام بين المحافظات كافة من ضمنها اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، انها “حددت ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين المحافظات لتفادي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، و بناءَ على قرار هيئة الرأي في الوزارة و لكونها الجهة القطاعية المختصة تقرر اعتماد ضوابط حركة نقل الحيوانات الحية المحلية اعتباراً من ٢٢ آب الحالي.”

وأضافت، إن “الضوابط تنص على السماح بانتقال الحيوانات الحية المحلية (العجول و الأبقار و الأغنام) بين المحافظات كافة، و من ضمنها محافظات إقليم كردستان على أن تكون معززة بشهادة صحية بيطرية اصولية صادرة عن الجهات الصحية البيطرية الرسمية، فضلاً عن غض النظر عن الكتب الموجهة كافة قبل هذا القرار و التي تضمنت طلب الموافقة على حركة نقل الحيوانات الحية موضوعة البحث”.

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