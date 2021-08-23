بالوثيقة… مبالغ “طائلة” لتغطية تكاليف المؤتمر الاقليمي لدعم العراق

2021/08/23 | 00:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مدير عام الدائرة المالية، عبدالرزاق جبار عبدالحسن، عن مبالغ طائلة لتغطية تكاليف المؤتمر الاقليمي لدعم العراق.وبحسب وثيقة صادرة من مدير الدائرة، موجهة الى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، انه “من خلال الاطلاع على تفاصيل الاحتياجات التحضيرية للمؤتمر نرى انها تكاليف عالية قياسا بتخصيصات مكتب رئيس الوزراء، ونظرا لاهمية الموضوع ومتطلبات سرعة تنفيذه […]

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