قبل وبعد إعلان الإمارة الإسلامية أفغانستان / احداث متسارعة واسئلة مفتوحة - رشيد غويلب

2021/08/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب أعلنت حركة طالبان الإسلامية المتطرفة قيام نظام “الإمارة الإسلامية” في البلاد.



وكان أبرز المتحدثين باسمها ذبيح الله مجاهد، قد أعلن في مؤتمر صحفي في 17 آب بعد سيطرتها على السلطة في البلاد، أن الحرب في أفغانستان قد انتهت وبدأت مرحلة جديدة من المصالحة وإعادة الإعمار.



وأن “الإمارة الإسلامية” ليس لديها ضغينة على أحد.



وأنها “تغفر للجميع”.



ولا داعي للخوف.



وهم لا يريدون أعداءً في الداخل أو في الخارج، ولن ......





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