التعليم أساس التطور - سهاد الخطيب

2021/08/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سهاد_الخطيب منذ تاسيس الدولة العراقية تطور التعليم بشكل ايجابي، وكان العراق يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة يدل على ذلك اتساع ظاهرة الدراسة خارج العراق والعودة بمعارف وعلوم أسست لمستوى عالٍ في التعليم في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث بلغت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في تلك الفترة كبيرة جداً بسبب حملات مكافحة الامية، حسب مؤشرات منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلو ......





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