الإرهاب وجذره الديني - عباس علي العلي

2021/08/23 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لاشك أن الكثير من الناس من يربط فكرة الإرهاب بمجرد سماع الكلمة بالدين وكأن المسألة أن الدلالة الذهنية بين الإرهاب وأثرها النفسي لا تنصرف إلى لمحدود تكويني هو الدين والعقيدة , هذا الترابط نشأ خاصة في المجتمعات التي عانت من التطرف والعدائية ومنهج القتل والتخريب المتعمد والمنظم بأسباب في الغالب مع شيوع الكلمة في القاموس اليومي المتداول وخرجت بذلك من إطارها الحقيقي لتلتصق بفعل حث فعلي على أن يكون المن ......





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