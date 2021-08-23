بعد حادثة الطارمية.. عمليات بغداد تتخذ إجراءات تخص أمن العاصمة

2021/08/23 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، الأحد، عقد اجتماع برئاسة قائدها لمتابعة الملف الامني في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد أحمد سليم عقد مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر القيادة، بحضور قادة المقرات المتقدمة لقيادة عمليات بغداد الكرخ والرصافة وقائد شرطة بغداد وقادة الفرق ومدراء الوكالات الاستخبارية".

وأشارت إلى أن "المؤتمر ناقش الأوضاع الأمنية وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط الملف الامني للعاصمة بغداد وتكثيف الجهود الاستخبارية فيها".

وأضافت أن المؤتمر شدد على "الأخذ بعين الاعتبار عدد من المناسبات القادمة التي تحتضنها العاصمة ووضع خطط تأمين الحماية لها".

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