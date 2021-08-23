بالفيديو.. رئيس مجلس شيوخ عشائر الطارمية يكشف خفايا ما يحصل هناك ويتحدث عن دور الحشد

2021/08/23 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف رئيس مجلس شيوخ عشائر الطارمية، الشيخ سعيد الجاسم، اليوم الاحد، عن خفايا ما يحصل في المدينة، فيما تحدث عن مزاعم اعتقال الحشد الشعبي لأهالي الطارمية.

وقال الجبارة في مقابلة خاصة أجرتها (بغداد اليوم) إن "الطارمية وضعها جيد جدا، لكن هنالك بعض الخلايا الارهابية موجودة بالهورة وبالبساتين"، مضيفاً أن "الحشد والقوات الامنية استطاعوا تحقيق النصر بالقبض على 12 ارهابيا، فيما استشهد 4 مقاتلين بالحشد".

ولفت الشيخ سعيد الجاسم الى ان "كل الاشاعات التي تتهم الحشد غير موجودة بالطارمية، بل هي دعيات ضد الحشد والجيش"، موضحاً أن "من يتم القبض عليهم هم المطلوبون فقط ونحن لا نريد المطلوبين والارهابيين في الطارمية".

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