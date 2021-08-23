2021/08/23 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ان عمليات الإجلاء من مطار كابل قاسية ومؤلمة.وقال بايدن في مؤتمر صحفي : نعمل على نقل حلفائنا الأفغان الذين وقفوا معنا من مطار كابل "، مشيرا الى :" ان المدنيين في مطار كابل يواجهون خطر هجمات مسلحة ".واضاف الرئيس الامريكي :" اجلينا 12 الف شخص من مطار كابل منذ الرابع عشر من آب ، و هدفنا الاساسي اخراج الاميركيين من افغانستان بشكل آمن "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: هدفنا الاساس اخراج الاميركيين من افغانستان بشكل آمن .. و عمليات الاجلاء قاسية ومؤلمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: هدفنا الاساس اخراج الاميركيين من افغانستان بشكل آمن .. و عمليات الاجلاء قاسية ومؤلمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).