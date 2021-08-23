نفط ميسان يتعاقد مع المهاجم

2021/08/23 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تعاقدت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي مع المهاجم "نهاد محمد" على سبيل الاعارة من القوة الجوية ، وحارس المرمى "علاء خليل" ، لتمثيل النادي في الموسم المقبل"./انتهى

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