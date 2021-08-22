2021/08/23 | 00:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن: الإرهابيون قد يستغلون الوضع في أفغانستان لاستهداف المدنيين

بايدن: سندعم فرض عقوبات على حركة طالبان في حال أساءت التصرف

بايدن: طالبان لم تتخذ أي تحرك ضد القوات الأميركية والتزمت بما تعهدت

بايدن: أجرينا محادثات مع طالبان وكانت متعاونة بشأن الأوضاع في المطار

بايدن: نأمل ألا نضطر لتمديد مهلة خروج القوات الأميركية من أفغانستان

بايدن: ساعدنا في إجلاء دبلوماسيي دول أخرى من أفغانستان وسنستمر في ذلك

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