2021/08/23 | 00:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكويت توافق على عبور خمسة آلاف أفغاني سيتم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة

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