اجتماع أمني يؤكد ضرورة ضبط الأمن في بغداد

2021/08/23 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعترأس قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، مؤتمراً امنياً موسعاً لمتابعة الملف الامني في العاصمة بغداد. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم ترأس مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر القيادة، بحضور قادة المقرات المتقدمة لقيادة عمليات بغداد الكرخ والرصافة وقائد شرطة بغداد وقادة الفرق ومدراء الوكالات الاستخبارية"، مبينا ان "المؤتمر ناقش الأوضاع الأمنية وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط الملف الامني للعاصمة بغداد وتكثيف الجهود الاستخبارية فيها ".وأضاف، انه "تم الأخذ بعين الاعتبار عدد من المناسبات القادمة التي تحتضنها العاصمة ووضع خطط تامين الحماية لها".

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