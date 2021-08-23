لتفادي رفع أسعار اللحوم..

2021/08/23 | 00:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، السماح بانتقال العجول والأبقار والأغنام بين المحافظات كافة من ضمنها إقليم كردستان.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أنها "حددت ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين …

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