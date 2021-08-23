الصحة تحدد شرطًا في الوصول للمناعة المجتمعية من فيروس كورونا

2021/08/23 | 00:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تعني السيطرة التامة على الوباء (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت وزارة الصحة والبيئة، شرطًا للوصول إلى المناعة المجتمعية، فيما أكدت تسجيل إيجابيتين مهمتين بعد ارتفاع نسبة المتطعمين باللقاح المضاد لكورونا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "تحقيق المناعة المجتمعية يتم في حال بلغت نسبة تطعيم المواطنين أكثر من 70%"، لافتًا إلى أن "المناعة المجتمعية لا تعني السيطرة التامة على الوباء".

وأشار إلى أن "المناعة المجتمعية لفيروس كورونا لا يمكن تحقيقها في القريب العاجل نتيجة تحول سلالات الفيروس".

وبيّن أن "زيادة نسب الملقحين لها إيجابيتان مهمتان، إذ أنها تخفض معدل تسجيل الإصابات، وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات لكنها أيضًا لا تعني إيقاف الوباء".

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