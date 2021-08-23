الحشد يعالج تحركات لداعش في صلاح الدين

2021/08/23 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتمكنت قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من معالجة تحركات لـ”داعش” جنوب طوزخورماتو.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي عالجت، مساء الأحد، تحركات لفلول “داعش” الإرهابي جنوب قضاء طوزخورماتو".وأضاف البيان أن "القوة رصدت تحركات لعناصر فلول “داعش” الإرهابي جنوب القضاء، قبل ان يتم معالجة تلك التحركات من قبل كتيبة اسناد اللواء 52 بالحشد الشعبي".وأكد، أن "قوات الحشد الشعبي تواصل رصد ومعالجة تحركات فلول “داعش” الإرهابي اليائسة التي تريد من خلالها إيجاد موطئ قدم لها في بعض المناطق".

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