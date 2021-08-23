ليس هكذا التعامل مع المقاطعين للانتخابات العراقية - علي عرمش شوكت

2021/08/23 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت ينظر البعض بطرف عين واحدة لرأي مقاطعي الانتخابات.



حيث يتناولون موقف المقاطعين وكأنه ارتكاب اثم وينبغي التكفيرعنه، بالعودة الى المشاركة.



دون ادنى التفاتة لمسؤولية الطرف الذي بيده تحقيق مطالب المقاطعين.



مما يمهد لمشاركة الجميع..



هذه المعاملة التي تشبه الطقوس الدينية، واعتبار موعد الانتخابات الذي حدد " مقدساً " ولا يجوز تغييره او حتى تأجيله كالصلاة مثلاً التي لايجوز تركها وفق مبادئ الاسلام ..



وهنا ......





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