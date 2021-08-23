"العقوبات بحسب الظروف".. الرئيس الأميركي يؤكد أولوية إدارته في أفغانستان

2021/08/23 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة أمام الصحفيين في البيت الأبيض، الأحد، أن "الهدف الرئيسي" لإدارته حاليا هو إخراج الأميركيين من أفغانستان بشكل آمن" وأعاد التأكيد مرة أخرى على أنه اتخذ القرار "الصحيح" بالانسحاب من هناك، وتحدث عن علاقة الولايات المتحدة بحركة طالبان

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