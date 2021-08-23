بينيسيوس ينقذ ريال مدريد من خسارة قاسية امام ليفانتي

2021/08/23 | 01:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نجا فريق ريال مدريد من خسارة قاسية امام ليفانتي في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الاسباني / الليجا / بتعادل الفريقين بثلاثة اهداف لكل منهما .كان الريال هو البادئ بالتسجيل بواسطة غاريث بيل في الدقيقة الخامسة من المباراة ، واستمر على تقدمه حتى نهاية الشوط الاول .لكن ليفانتي ادرك التعادل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب روجر مارتي وتبعه خوسيه كامبانيا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 ..وعاد الريال الى المباراة في الدقيقة 73 بتسجيل هدف التعادل بتوقيع اللاعب فينيسيوس جونيور ، لكن سرعان ما سجل روبيرتو سواريز بيير هدف ليفانتي الثالث في الدقيقة 79، ليعود بينيسيوس ليسجل الهدف الثاني له والثالث للملكي في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بثلاثة اهداف لكل منهما .وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده الى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب بعد اتلتيكو مدريد ، بينما رفع ليفانتي رصيده الى نقطتين في المركز الثامن./ انتهى

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