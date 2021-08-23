"طلبوا ألف دولار عن كل طالب".. إطلاق سراح 15 رهينة في نيجيريا

2021/08/23 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات النيجيرية، الأحد، أن مسلحين أطلقوا سراح 15 طالبا آخرين، كانوا قد خطفوا من مدرسة ثانوية في شمال نيجيريا الشهر الماضي.

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