الجزائر.. موجة حرائق جديدة في ثلاث مدن

2021/08/23 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسجلت العديد من المحافظات الجزائرية، موجة جديدة من الحرائق بعد 4 أيام من إعلان السيطرة على النيران الضخمة التي اجتاحت مساحات كبيرة من غابات البلاد.وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية في صفحتها على "فيسبوك" أن النيران اندلعت مجددا في جبال واقعة في محافظات جيجل، وسكيكدة، والشلف، بينما تجري عمليات تطويقها.ونشرت المديرية مقطع فيديو لتدخل أعوان الحماية لإخماد الحرائق، بالاستعانة بمروحيات الجيش في سكيكدة.المصدر: RT

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