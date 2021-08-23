2021/08/23 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: علي لفتة

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالإعدام بحق المدان "حسين جواد عبد الأمير" عن جريمة قتله مدير بلدية المحافظة، بينما طالبت الحكومة المحلية رئاسة الجمهورية بالمصادقة على الحكم الذي بات مطلبا جماهيريا.

وقال محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ"الصباح" إن جنايات كربلاء نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي وفق المادة 406 /هـ.

واضاف أن هذا القرار يؤكد الثقة الكبيرة بالقضاء العراقي، ويبعث رسالة الى العالم اجمع برصانة وأصالة القانون الذي يحفظ امن المجتمع ويعزز هيبة الدولة، مشيرا الى ان القصاص جاء عبر القانون وليس وفق الاطر الاجتماعية والعشائرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة جنايات كربلاء تصدر حكما بإعدام قاتل مدير بلديتها) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة جنايات كربلاء تصدر حكما بإعدام قاتل مدير بلديتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).