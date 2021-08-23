2021/08/23 | 02:30 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في اليوم الدولي لضحايا الإرهاب..
تناقش الحلقة ارتفاع أعداد الضحايا بعد سيطرة داعش على عدة مدن عراقية، وتنقل شهادات وقصص صادمة لضحايا الإرهاب والمفقودين في العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم الدولي لضحايا الإرهاب ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تناقش الحلقة ارتفاع أعداد الضحايا بعد سيطرة داعش على عدة مدن عراقية، وتنقل شهادات وقصص صادمة لضحايا الإرهاب والمفقودين في العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم الدولي لضحايا الإرهاب ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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