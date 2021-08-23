2021/08/23 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الدولي لضحايا الإرهاب..تناقش الحلقة ارتفاع أعداد الضحايا بعد سيطرة داعش على عدة مدن عراقية، وتنقل شهادات وقصص صادمة لضحايا الإرهاب والمفقودين في العراق.

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