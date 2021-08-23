ريال مدريد يتعثر أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

2021/08/23 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدم فريق ريال مدريد الإٍسباني لكرة القدم بعقدة ليفانتي مجددا، الاحد، بعد أن أجبره الأخير على الاكتفاء بنقطة واحدة، لا بل كان قريبا من إسقاطه لولا تألق البديل البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الذي سجل ثنائية ليدرك ريال مدريد التعادل 3-3.

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