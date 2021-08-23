21 قتيلا و50 مفقودا بفيضانات في تينيسي الأمريكية

2021/08/23 | 03:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية، عن مصرع 21 شخصا وفقدان 50 آخرين بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة لعدة مناطق في الولاية.وأكد مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز عدد القتلى والمفقودين، وقال إن "السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة".وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة .وكانت أشد المناطق تضررا بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومترا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية. وتسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة.المصدر: RT

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