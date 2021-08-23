الجزائر تلقح الأساتذة والطلاب وتخفف إجراءات الحجر الصحي

2021/08/23 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الجزائر تلقيح كل أساتذة الجامعات والمدارس والتدريب المهني وكذلك طلاب الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي ضد كوفيد-19، مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بحسب بيان لمجلس الوزراء الذي انعقد الأحد

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