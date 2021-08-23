العملات المشفرة تغادر الصين..

2021/08/23 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تعهدت الصين باتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين العملات الرقمية في وقت مبكر من هذا الصيف، كثفت بعض الشركات جهودها لإخراج أجهزة الكمبيوتر من البلاد.

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