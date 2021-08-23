2021/08/23 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات المصرية حجز متهم، بضرب مسن وابنته في محافظة القاهرة لحين استكمال التحقيقات في الواقعة التي أثارت جدلا كبيرة بعد انتشارها بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تداول الفيديو.. القبض على متهم بضرب مسن وابنته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تداول الفيديو.. القبض على متهم بضرب مسن وابنته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).