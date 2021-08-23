مصرع 16 شخصا على الأقل جراء فيضانات

2021/08/23 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلّفت فيضانات "كارثية" 16 قتيلاً على الأقل في تينيسي حسبما أعلنت، الأحد، سلطات هذه الولاية الجنوبيّة، في وقت أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ عشرات الأشخاص لا يزالون مفقودين.

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