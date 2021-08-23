"الكراهية تدمر مجتمعنا".. رسالة مؤثرة لمشرع أميركي سابق قبل وفاته

2021/08/23 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عضو مجلس النواب الأميركي السابق، بول ميتشيل، الذي توفي الأحد الماضي بعد صراع مع مرض السرطان، رسالة "مؤثرة" إلى الأميركيين، تحث على "الوحدة" رغم الاختلافات الفكرية

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