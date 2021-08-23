افتاء مصر ترد بعد التفاعل على زواج

2021/08/23 | 06:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقبت دار الإفتاء المصرية، الأحد، على ما يتم تداوله بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الاقبال على نوع جديد من الزواج أطلق عليه اسم "بارت تايم" بالإنجليزية والذي يعني زواجا "جزئيا" أو ليس كامل الوقت.

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