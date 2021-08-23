2021/08/23 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّبت أمطار غزيرة هطلت على المكسيك السبت خلال مرور الإعصار غريس الذي سرعان ما تراجع ليتحوّل عاصفةً مداريّة، في مقتل ثلاثة أشخاص في ولاية بويبلا (وسط)، ليرتفع بذلك العدد الإجماليّ للضحايا إلى أحد عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المكسيك.. ارتفاع عدد ضحايا "غريس" إلى 11 قتيلاً بينهم 5 أطفال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المكسيك.. ارتفاع عدد ضحايا "غريس" إلى 11 قتيلاً بينهم 5 أطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).