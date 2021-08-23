مقيم في السعودية ينشر فيديو تحدث فيه عن الأوضاع بالمملكة ويثير تفاعلا

2021/08/23 | 07:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم آسيوي في المملكة العربية السعودية نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن الأوضاع التي تشهدها المملكة بشكل عام ووضعه بشكل خاص في خضم جائحة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يعرف باسم "كوفيد-19".

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