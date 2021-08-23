بريطانيا تخطط لإنشاء مراكز لجوء خارجية للأفغان وتركيا ترفض قيامه على أراضيها

2021/08/23 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط بريطانيا لإنشاء مراكز لجوء خارجية للاجئين الأفغان في دول مثل باكستان وتركيا، ويقول وزراء إن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على استقبال اللاجئين المؤهلين قبل مغادرة قواتها كابل، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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