الشيخ خالد ينشر صور

2021/08/23 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الشيخ خالد بن أحمد، المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، صورا لأول صلاة في كنيس يهودي منذ العام 1947 في العاصمة البحرينية، المنامة.

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