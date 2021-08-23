مهمة الدخول إلى الهرم الأحمر في مصر..مدون سفر يوثق تجربته لحظة بلحظة

2021/08/23 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغامرة تتطلب الجرأة وبنية جسم قوي، لا تشبه غيرها من المغامرات، كونها تعود إلى آلاف السنين، هذا ما يعتقده مدون السفر المصري، محمد حسن، الذي وثق تجربة دخوله للهرم الأحمر.

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