الكويت تتجه لـ

2021/08/23 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت لا يحدد فيه القانون عدد السيارات المسموح بامتلاكها من قبل الوافدين الأجانب في الكويت، كشفت صحيفة "الراي" المحلية أن الإدارة العامة للمرور تدرس تقنين ملكية المركبات بالنسبة لغير الكويتيين.

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