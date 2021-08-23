هل كان القتال و القتل الإسلامى دفاعيا ؟ - عماد نصر ذكرى

2021/08/23 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عماد_نصر_ذكرى ظل رسول المسلمين يدعو إلى دينه سراّ لمدة 3 سنوات فى مكة.



ثم بدأ يصدع بما أمر به إلا أنه قوبل برفض حاد ومقاومة عنيفة من سادة قريش الذين استشعروا الخطر من دعوته وخشوا أن يفقدوا وضعهم المميز بين القبائل العربية التى كانت تحج الى كعبة مكة وتقدم القرابين إلى الأصنام.



طالب سادة قريش من أبى طالب أن يطالب إبن أخيه بأن يدعهم ويدع دينهم ودين آبائهم حتى يتركوه ودينه.



وحين أبلغ أبو طالب الرس ......





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