ماذا يعني إعلان البنتاغون تفعيل رحلات تجارية بمهام الإخلاء الأفغانية؟

2021/08/23 | 08:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تفعيل رحلات تجارية لشركات طيران أمريكية بمهام عمليات الإخلاء الأفغانية التي تشهد حالة فوضى بوجود نحو ألفي شخص يحاولون بيأس الخروج من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان.

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