الجيش الألماني: قتيل وجرحى جراء اشتباك بالأسلحة عند مطار كابل

2021/08/23 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الجيش الألماني، الاثنين، أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين مجهولين عند البوابة الشمالية بمطار كابل.

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