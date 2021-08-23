تركيا تعزز حدودها لمنع تدفق المهاجرين الأفغان

2021/08/23 | 09:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يواجه الأفغان الذين قطعوا رحلة تستغرق أسابيع عبر إيران سيراً على الأقدام إلى الحدود التركية جداراً ارتفاعه 3 أمتار، أو خنادق، أو أسلاكاً شائكة في الوقت الذي تكثف فيه السلطات التركية جهودها لمنع أي تدفق للاجئين إلى تركيا.

وبدأ تعزيز الإجراءات على الحدود في تركيا عندما بدأت حركة طالبان التقدم في أفغانستان للسيطرة على كابول افي لأسبوع الماضي.

وتعتزم السلطات إضافة 64 كيلومتراً أخرى بحلول نهاية العام إلى جدار حدودي بدأت إنشاءه في 2017.



وستغطي الخنادق والأسلاك والدوريات الأمنية على مدار الساعة، بقية الحدود التي يبلغ طولها 560 كيلومتراً.

وقال حاكم إقليم فان الحدودي الشرقي محمد أمين بيلمز لرويترز في مطلع الأسبوع الجاري: “نريد أن نظهر للعالم كله أنه لا يمكن تجاوز حدودنا.



وأكبر أمالنا هو منع موجة مهاجرين من أفغانستان”.

وتقول السلطات إنه يوجد 182 ألف مهاجر أفغاني في تركيا، وما يصل إلى 120 ألف مهاجراً غير مسجلين.

وحث الرئيس رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية على تحمل مسؤولية أي تدفق جديد، قائلاً إن تركيا لا تنوي أن تصبح “وحدة تخزين المهاجرين في أوروبا”.

واعتقلت الشرطة السبت الماضي 25 مهاجراً، معظمهم من الأفغان، خلف مبنى متهدم في حي حاج بكير في فان.

ويقل عدد المهاجرين الأفغان المخالفين المحتجزين في تركيا حتى الآن هذا العام أقل من خمس عدد المحتجزين في 2019، ويقول مسؤولون إنهم لم يروا بعد مؤشرات على زيادة كبيرة منذ انتصار طالبان في الأسبوع الماضي رغم أن المسافات الطويلة تعني أن وصول لاجئين قد يستغرق أسابيع.

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