2021/08/23 | 09:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد ينتزع تعادلاً مُثيراً ودرامياً أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

انتزع ريال مدريد تعادلاً مُثيرا ودرامياً أمام مُنافسه ليفانتي، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في ثاني جولات الدوري الإسباني.

وبدأ ريال مدريد المُباراة التي أقيمت على أرض ملعب المُنافس سيوداد دي فالنسيا بهدفٍ سجله النجم الويلزي جاريث بيل الذي استغل كرة ملعوبة له من كريم بنزيما بعد تمريرة بينية رائعة من دافيد ألابا وكان ذلك في الدقيقة 5.

وفي الشوط الثاني انتفض لاعبو ليفانتي وسجلوا هدفين في الدقيقتين 46 و57، بعد سوء تمركز من دفاعات الميرنجي، مع حُسن استغلال ومهارة من لاعبي المُنافس في التعامل مع الفرص التي سنحت لهم.

وجاء فينيسيوس بهدف التعادل الثاني للميرنجي في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من كاسيميرو، ليتقدم من جديد أصحاب الأرض عن طريق روبرتو سواريز في الدقيقة 79 بعد خطأ دفاعي جديد.

ونجح فينيسيوس في إدراك التعادل من جديد بعد لمسة فنية أسطورية في الدقيقة 85، غالط بها حارس أصحاب الأرض الذي اكتفى بمُتابعة الكرة وهي تسكن شباكه.

وطرد الحكم حارس ليفانتي أيتور فيرنانديز وذلك بعد لمسه الكرة باليد من خارج منطقة الجزاء في هجمة مرتدة مُنظمة للميرنجي قادها فينيسيوس، وحل بدلاً عنه المُدافع روبن فيزو الذي لجأ المُدرب لإشراكه في دقائق المُباراة الأخيرة نظراً لانتهاء التغييرات.

وسيلعب ريال مدريد الذي رفع رصيده للنقطة الرابعة الجولة القادمة له في الليجا ضد ريال بيتيس السبت المُقبل، وذلك على أرض ملعب بينيتو فيامارين.

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