الصناعة تُطلق أول مشروع لانتاج السمنت في نينوى

2021/08/23 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اطلقت وزارة الصناعة والمعادن اول مشروع في نينوى لانتاج السمنت في قضاء بادوش، بشراكة اسبانية.

وقال الوزير منهل الخباز في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع المصنع الكبير الذي سيتم بشراكة اسبانية مختصة، سيعمل بخطين لانتاج مادة السمنت وبطاقة اولية تبلغ اربعة الاف طن يوميا".

واضاف أن "مساعي الوزارة وطموحها هي باتجاه تطوير الانتاج وصولا الى عشرة الاف طن يوميا"، لافتا الى أن "المصنع الذي سيكون الاحدث والاكبر من نوعه في المنطقة، اذ يتسم بمواصفات صديقة للبيئة كما هو معمول به عالميا، كما انه سيكون اضافة كبيرة الى محافظة نينوى وتحديدا لقضاء بادوش فيها".

ولفت الخباز الى أن "المدة المقررة للبدء في الانتاج الفعلي للمصنع هي عامان ونصف"، مؤكدا "اسهام المشروع حين اكماله بتشغيل 500 عامل اضافة الى مئات من الحراس والموظفين غير الفنيين.

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