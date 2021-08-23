2021/08/23 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من جديد حول منح الجرعة الثالثة من اللقاح الى المواطنين.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الجرعة الثالثة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح جديد للصحة حول الجرعة التعزيزية والموجة الجديدة المركز الخبري الوطني.

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