2021/08/23 | 09:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توصل علماء إلى علاج جديد يحمي البالغين من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا.وبحسب موقع ” newatlas”، فإن العلاج يقوم على “كوكتيل” من الأجسام المضادة الأحادية النسيلة.وأظهرت نتائج التجارب السريرية في المرحلة الثالثة لهذا العلاج أنه يوفر حماية للجسم تصل إلى 12 شهرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كوكتيل” علاج جديد يحمي البالغين من كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كوكتيل” علاج جديد يحمي البالغين من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).