غوغل تغلق تطبيق

2021/08/23 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد في نظام مساعد غوغل على شاشات السيارات،بعد إيقاف تطبيق أندرويد أوتو Android Auto ، والذي يعرف بأنه طريقة للوصول إلى هاتفك من خلال لوحة تحكم السيارة، وبالتالي يتيح للمستخدم الوصول بسهولة إلى خرائط Google وتطبيقات الموسيقى والبيانات دون الحاجة إلى استخدام هاتفك.

وكانت غوغل قد قدمت منذ سنوات وحتى الآن، قدمت Google أيضاً تجربة Android Auto مباشرة على الهاتف، للأشخاص الذين ليس لديهم وحدة لوحة تحكم متوافقة، كما عملت في الآونة الأخيرة، على وضع القيادة المساعد الذي وصل في وقت سابق من هذا العام بعد بضع تأخيرات.

الآن بعد أن تم الانتهاء من وضع القيادة لتطبيق مساعد غوغل Google Assistant، ستتوقف الشركة عن تقديم تجربة أندرويد أوتو القديمة على الهواتف التي تعمل بنظام Android 12.

وقالت الشركة في بيان نشر عبر موقع 9to5Google، يعد وضع القيادة في مساعد غوغل تطورنا التالي لتجربة القيادة على الأجهزة المحمولة.

وأضافت، بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أندرويد أوتو، في المركبات المدعومة، فلن تختفي هذه التجربة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون تجربة تطبيق Android Auto للجوال، سيتم نقلهم إلى وضع القيادة في مساعد غوغل، بدءاً من نظام تشغيل أندرويد 12، وسيكون وضع القيادة في Google Assistant بمثابة تجربة قيادة مدمجة على الهاتف المحمول.

وقبل أن تؤكد غوغل هذا التغيير، تلقى بعض مالكي هاتف Pixel الذين يستخدمون Android 12 إشعاراً عند محاولة تشغيل تطبيق Android Auto على هواتفهم، والذي قال إن أندرويد أوتو أصبح الآن "متاحاً فقط لشاشات السيارات" وأوصى بتجربة القيادة عبر تطبيق مساعد غوغل بدلاً من ذلك.

ونظراً لأن تجربة مساعد غوغل الجديدة ستكون بوضوح محور التركيز في المستقبل، فربما لا يكون التبديل على الأرجح مشكلة كبيرة بالنسبة لمعظم الأشخاص.



ولكن إذا لم يقم المستخدم بترقية هاتفه إلى Android 12، فسيكون ايضاً بامكانه الاستمرار في تشغيل تطبيق Android Auto، على الأقل في الوقت الحالي.

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