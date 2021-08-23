الخارجية النيابية تتحدث عن آخر الاستعدادات لقمة دول الجوار في العراق- عاجل

2021/08/23 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الأحد، عن اخر استعدادات الحكومة لمؤتمر لدول جوار العراق ودول عربية وأجنبية أخرى، نهاية الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة فرات التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلب الدعوات وصلت لزعماء الدول التي ستشارك في المؤتمر، كما ان وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء على تواصل مستمر مع الوزارات الأمنية والوزارات الأخرى والجهات المعنية باستقبال الزعماء وتهيئة مكان عقد القمة حيث أن الاستعدادات تجري حسب ما تم التخطيط لها"، مضيفا أن "نجاح القمة يعتمد على مستوى التمثيل الذي ستساهم فيه الدول المشاركة في المؤتمر".

وتابع التميمي، أن "هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة ساهمت بتعزيز موقف العراق في المنطقة ودول العالم"، مؤكداً أن "العراق يعتبر دولة مهمة لكثير من دول العالم نظراً لموقعة الاستراتيجي في الشرق الاوسط والذي يمثل نقطة التقاء للدول المتصارعة في المنطقة".

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