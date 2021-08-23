عثمان لـ / نينا / : مؤتمر بغداد الاقليمي لن يخرج بنتائج ايجابية تخدم الوضع الداخلي العراقي

2021/08/23 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/رأى السياسي المستقل محمود عثمان :" ان مؤتمر بغداد الاقليمي لن يخرج بنتائج ايجابية تخدم الوضع الداخلي العراقي ".واوضح عثمان في تصريح خاص لـلوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ : "ان المؤتمر سيستنزف مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة وستحضر الوفود المشاركة ليوم واحد فقط ، وسيخرج ببيان من سطرين يدعم العراق على الورق فقط ، دون ان تكون هناك اجراءات عملية تخدم الوضع الداخلي في البلد ".واكد عثمان :" ان الاولى من عقد هذا المؤتمر ، عقد مؤتمر وطني داخلي ، يحضره جميع الاطراف العراقية ، لدعم الانتخابات ووضع حد للسلاح المنفلت والفساد المستشري في مؤسسات الدلة ، وليس مؤتمرا دوليا في بغداد لتصدير مشاكل البلد الى الخارج ".واشار الى انه :" في حال استعادة العراق عافيته واصبح كامل السيادة دون تدخل الاخرين فيه ، وسيطرت الدولة على السلاح المنفلت والجماعات المسلحة وقضت على الفساد ، واصبحت دولة قوية ذات شأن ، عند ذلك يمكن عقد مؤتمر دولي لحل مشاكل الاخرين ".ومن المزمع ان يعقد مؤتمر بغداد الاقليمي في بغداد نهاية الشهر الحالي بمشاركة قادة دول الجوار والاقليمية وعدد من الدول الاوروبية"./انتهى9

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