كابول.. تبادل اطلاق نار بين قوات امريكية والمانية مع مسلحين خارج المطار

2021/08/23 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت قيادة العمليات بالقوات الالمانية، الاثنين، ان تبادلا لاطلاق النار ، حدث بين قوات المانية وامريكية وافغانية مع مسلحين غير معروفين خارج مطار العاصمة الافغانية، كابول.وقالت قيادة العمليات الالمانية على صفحتها الرسمية بتويتر : "صباح هذا اليوم، الساعة 4:31 بتوقيت وسط اوروبا، كان هناك تبادل لاطلاق النار عند البوابة الشمالية بمطار كابول بين قوات الامن الأفغانية ومسلحين غير معروفين ، ادى الى مقتل رجل امن افغاني واحد وجرح 3 آخرين ، ولم يصب اي جندي الماني".من جهته قال مصدر امريكي لـCNN :" ان الحادثة وقعت عندما اطلق قناص لا يعرف انتماؤه النار على موقع للقوات الافغانية ، وقتل أحد عناصر الأمن التي تساعد في تأمين محيط المطار، وردت القوات الأفغانية بإطلاق النار ولكن صوب بعض عناصر قوات المارينز الأمريكية، وبعدها كانت هناك حالة فوضى تلاها رد القوات الأمريكية بإطلاق نار وقتل رجل امن افغاني وجرح ثلاثة اخرين حالتهم مستقرة الآن دون تسجيل أي إصابات بين صفوف القوات الأمريكية".يشار الى ان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أعلنت، الأحد، تفعيل رحلات تجارية لشركات طيران أمريكية بمهام عمليات الاخلاء الأفغانية التي تشهد حالة فوضى بوجود نحو ألفي شخص يحاولون بيأس الخروج من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان./انتهى9

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